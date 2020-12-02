بنك مصر يقود تحالفا مصرفيا لترتيب تمويل مشترك بـ 2.54 مليار جنيه لتمويل مشروع شركة اورا ديفلوبرز ايجيبت للاستثمار العقاري «زد الشيخ زايد»

قام بنك مصر مؤخرًا بقيادة تحالف مصرفي بصفته المرتب الرئيسي الأول وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل؛ وذلك لترتيب ومنح تمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ 2.54 مليار جنيه مصري لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية لمشروع "زد الشيخ زايد".

والذي يعتبر المشروع الرائد لشركة اورا ديفلوبرز في مجال الاستثمار العقاري بمصر بنشاط خدمي عمراني متكامل مقام على مساحة 165 فدانا بمنطقة الشيخ زايد، وشمل التحالف المصرفي "بنك الإمارات دبي الوطني" و"البنك المصري لتنمية الصادرات" و"بنك التعمير والإسكان" بصفتهما المرتبين الرئيسين وضامني التغطية، وتم التوقيع على عقود تمويل المشروع بحضور محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اورا ديفلوبرز"، بالإضافة إلى قيادات البنوك المشاركة والشركة.

هذا وقد حظي بنك مصر بثقة أطراف المشروع للقيام بدور مدير الحسابات الوسيطة بين شركة "اورا ديفلوبرز" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويعد مشروع "زد الشيخ زايد" من أكبر المشروعات العقارية المقرر تنفيذها خلال السنوات القادمة على ست مراحل متتالية بمنطقة الشيخ زايد ويحظى برواج في ظل نجاح افتتاح حديقة "زد بارك" كإحدى ركائز المشروع التي تحظي بتفضيلات الجمهور.

جدير بالذكر أن بنك مصر قام خلال عام 2020 وحتى نهاية سبتمبر 2020 بالانتهاء من ترتيب وتمويل ومشاركة فيما يقرب من 10عمليات تمويلية بإجمالي مبلغ حوالي 86.3 مليار جنيه وبحصة مشاركة حوالي 33.7 مليار جنيه، ويأتي هذا تتويجًا لدور بنك مصر والذى حصل على العديد من المراكز والتصنيفات الدولية التي تؤكد على الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية، واستمرارًا للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات.

هذا وقد حصل بنك مصر على المركز الأول في السوق المصرفية المصرية في ترتيب وتسويق القروض المشتركة لعام 2019 وفقًا لمؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة في مجال المال والبنوك، ويأتي ذلك التتويج بعد أن قام بنك مصر بإتمام 13 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة إجمالية حوالي 22.725 مليار جنيه قام فيها بنك مصر بدور المرتب الرئيسي، وإتمام 12 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية حوالي 26.275 مليار جنيه قام فيها بنك مصر بدور مسوق التمويل من إجمالي العمليات التمويلية التي قام بها أكبر 20 بنكا بأفريقيا.

وقد أعلنت مؤسسة بلومبرج العالمية وفقًا للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة عن عام 2019 حصول بنك مصر على المركز الخامس كأفضل مسوق تمويلي، بالإضافة إلى المركز السادس كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية، وذلك ضمن بنوك دولية أخرى بالقائمة، كما حصل البنك على المركز الخامس عشر كأفضل مسوق تمويلي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث إنهم شركاء النجاح في جميع الأعمال، وتأكيدًا لدوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية من خلال ما لديه من مقومات لاستمرار النمو، ويسعى البنك دائمًا إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء.