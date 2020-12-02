8 تدريبات عسكرية في شهر.. لماذا تتجه أنظار أقوى جيوش العالم إلى مصر؟

أقدم جيش نظامي في التاريخ، هذا هو التعريف الخاص بالجيش المصري، فهو حصن لدولة، تعرف بقلب العالم، ومركز تحكمه، على مر العصور، سطر من خلاله المئات من البطولات والمعارك، حتى أصبح حجر زاوية، يحترمه العالم ويقدره، ويعرف قيمته جيدا، وقدرته القتالية أيضًا. وعلى مر العصور ، بداية من العصر الفرعوني حتى وقتنا هذا، اختلفت التحديات على الجيش المصري، لكن لم تختلف عقيدته، لأن ارتباطه ارتباط بشعبها، وليس الأفراد والحكام ، مما خلق حالة فريدة ، ساهمت في جعله كتلة صلبة ، من المستحيل أن تُفكك مهما كانت الظروف والتحديات التي تشهدها مصر. ومع اختلاف العصور، اختلفت التحديات، لكن تلك الفترة التي تشهدها مصر، ومنطلها العربية ومحيطها الإقليمي وعمقها الأفريقي، هي الأصعب في التاريخ، حيث تدرك القوات المسلحة حجم التحديات والتهديدات المحيطة، ليس فقط بالأمن القومي المصري، بل بوجود مصر وكيانها، وإخضاعها لنظرية التفتيت والتقسيم التي تجتاح عالمنا العربي ومحوره الرئيسي وعموده الفقري هى مصر. ومع قيام أحداث "25 يناير"، وثورة 30 يونيو، تغيرت موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص دول الجوار، مما فُرِض على مصر تحديات وتهديدات جديدة لتأمين الدولة داخليًا وخارجيًا، مما ألقى على عاتق القوات المسلحة مهامًا إضافية، على جميع المحاور الإستراتيجية على مدار الساعة. ولذلك، اهتمت القيادتين السياسية والعسكرية منذ عام 2013، بتقوية وتدعيم القوات المسلحة، فى مختلف أفرعها الرئيسية وتشكيلاتها القتالية، ووحدتها ومختلف منظومتها على مختلف المستويات، بكل ما تحتاجه من قدرات قتالية ودعم إدارى وفنى ورعاية معيشية، كى تكون قادرة فى كل وقت على مجابهة التحديات التى تتفجر حول مصر وعلى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية. فمنذ اللحظة الأولى من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، أخذ على عاتقه، تحقيق طفرة نوعية حقيقية في التسليح والتدريب والتكنولوجيا، والتصنيع، فقد اعتمدت القيادة السياسية على خطط توطين الصناعات العسكرية مع كبرى شركات التسليح العالمية، وصولا إلى نجاح مصر في تنظيم أكبر معرض للسلاح، وهو الأول في تاريخ مصر، وفي أفريقيا لتكون محط أنظار العديد من دول العالم في هذا المجال. جيوش العالم تنظر لمصر ولأن مصر هي الأكثر قوة وجاهزية من الناحية التدريبية والقتالية في منطقة الشرق الأوسط، فلقد نفذت القوات المسلحة 8 تدريبات عسكرية، وذلك مع أكبر وأقوى الجيوش العالمية، خلال شهر نوفمبر، سواء تمت داخل مصر أو خارجها، حتى وصل الأمر في بعض الأحيان أن تم تنفيذ تدريبات داخل وخارج مصر في نفس التوقيت. شاركت فيها القوات المسلحة بأفرعها الرئيسية وإداراتها المختلفة، في دلالة واضحة على قدرة الجيش المصري الكبيرة في تنفيذه لتلك التدريبات التي تتطلب الإمكانات القتالية والبشرية والفنية واللوجستية من أجل الوصول للمستهدف من تلك التدريبات، وهي الاستعداد والجاهزية القتالية للقوات المسلحة المصرية. فمؤخرًا، نفذت القوات المسلحة المصرية، العديد من المناورات والتدريبات العسكرية المختلفة، سواء كان في نطاقها، أو خارج حدود الدولة، فقد تنوعت تلك التدريبات ما بين "الجوية – البحرية – البرية"، مستخدمة فيها أحدث الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، مما أظهر قوة مصر العسكرية، بتنفيذها أكثر من تدريب في توقيت واحد، مع دول كثيرة. كما أن الجيش المصري نفذ العديد من التدريبات المختلفة، مع مدارس عسكرية متنوعة، الشرقية منها والغربية، وذلك في دلالة واضحة على القدرة المصرية الخاصة بتنفيذ أي تدريب بكل مهارة وكفاءة قتالية عالية، فكانت هناك تدريبات مؤخرا مع كلًا من "البحرين – فرنسا – اليونان - سيف العرب - ميدوزا"، كذلك تدريبات بحرية مع روسيا ، وذلك في روسيا الاتحادية، كذلك تدريب عسكري لأول مرة مع السودان ، شاركت فيها القوات الجوية المصرية، كذلك قوات النخبة من الصاعقة.

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رسائل التدريبات العسكرية

رسائل كثيرة حملتها القوات المسلحة في تدريباتها التي نفذتها مؤخرا، من حيث "الدلالة والتوقيت". فالرسالة الأولى، هي استعراض القوات المسلحة لأسلحتها المنضمة حديثا لصفوفها ، والتي تستطيع الوصول لأبعد مدى خارج حدود الدولة المصرية، وذلك لحماية الأمن القومي المصرية ومقدرات الشعب المختلفة. والرسالة الثانية التي ظهرت في التدريبات، هي يقظة القوات المسلحة في حماية الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة للدولة المصرية على مدار 24 ساعة، خاصة الحدود الشرقية في سيناء، واشتراكها في عملية مكافحة البؤر الإرهابية والتكفيرية في وسط وشمال سيناء، كذلك حمايتها الحدود الغربية مع ليبيا، في ظل أوضاع بالغة الصعوبة وشديدة الخطورة، والتي تؤثر تأثير مباشر على الأمن القومي المصري. والرسالة الثالثة من التدريبات العسكرية، هي قدرة القوات المسلحة على حماية المصالح الاقتصادية المصرية ، سواء التي كانت تقع في حدود مياهها الإقليمية أو التي تقع في نطاق مياها الإقتصادية. والرسالة الرابعة، تتجلى في الكفاءة الفنية والقتالية واللوجستية، كذلك التدريب الراقي لكافة أفراد منظومة القوات المسلحة، والتي تساهم في رفع جاهزية القوات لتنفيذ أي مهمة في أي وقت. والرسالة الخامسة والأخيرة ، هي قدرة القوات المسلحة بأفرعها الرئيسية وتشكيلاتها القتالية والتعبوية وإدارتها المختلفة على ردع كل من تسول نفسه أن يهدد مصر وأمنها القومي ، كذلك امتلاك القدرة على حماية حدودها ومصالح شعبها. ويستعرض موقع دوت الخليج التدريبات العسكرية التي خاضتها القوات المسلحة خلال شهر نوفمبر.

التدريب العسكري «ميدوزا - 10»

انطلقت فعاليات التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى المشترك "ميدوزا -10"، والذى سيستمر عدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية، وكل من السعودية وأمريكا والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا وألمانيا بصفة مراقب.

ويشتمل التدريب، على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة فى التدريب بأعمال التخطيط، وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط فى إدارة العمليات المشتركة، وكذا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة، وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، خاصة فى ظل ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات سريعة ومتلاحقة.

وأعرب المشاركين فى التدريب من كافة الدول عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد، الذى يأتى فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والدول الصديقة والشقيقة، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبًا بحريًا بالبحر المتوسط

نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق بشمال البحر المتوسط وذلك أثناء رحلة عودة الوحدات البحرية عقب إنتهاء فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "جسر الصداقة -3" والذى تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الإتحادية.

ونفذت الوحدات عددًا من الأنشطة شملت تمرين تشكيلات الإبحار، وتمرين مواصلات، وعددًا من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحرى فى البحر المتوسط وتحقيق التوافق فى أداء المهام القتالية للإسطولين المصرى واليونانى، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها فى أعالى البحار.

والتدريب ساهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب اليوناني، والإستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية واليونانية.

التدريب العسكري سيف العرب

شهــد الفريــق مـحـمد فــريد رئيس أركــان حــرب القــوات المسلحــة وعدد من رؤساء أركان القوات المسلحة للدول العربية المشاركة بالتدريب المشترك "سيف العرب" المرحلة الرئيسية للتدريب، والذي نفذته عناصر من القوات المسلحة لكلًا من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية السودان بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

بدأت المرحلة بتقديم شرح تفصيلى للفكرة التى بنى عليها التدريب والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكى لمنطقة المشروع ثم تم تنفيذ مشروع تكتيكى بالرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات الجوية.

وقد ظهر خلال المرحلة مدى الدقة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة والقدرة العالية على المناورة من خلال العمل المشترك بين القوات العربية فى تعاون كامل لتحقيق المهام المخططة فى التوقيت المحدد.

وانتهت المرحلة بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الأشقاء المشتركة بأعلام كافة الدول المشاركة أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة فى تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية.

واستهدف تدريب "سيف العرب" توحيد المفاهيم بين القوات العربية في مجابهة العدائيات المختلفة، كما أن الهدف الأساسى للتدريب هو الجاهزية والإستعداد الدائم للحفاظ على الإستقرار فى المنطقة العربية.

وتضمن التدريب تنفيذ القوات المشاركة عملية إقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية وتحرير الرهائن وإعادة الحياة لطبيعتها داخل القرية بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبرية والقوات الخاصة من المظلات والصاعقة، وتزامن ذلك مع تنفيذ القوات البحرية للدول المشاركة عدد من الأنشطة التدريبية شملت الإغارة على هدف ساحلى منعزل ومهاجمة وحدة بحرية بواسطة عناصر الضفادع البشرية.

التدريب العسكري "نسور النيل – 1"

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية المرحلة الرئيسية للتدريب الجوى المصرى السودانى المشترك "نسور النيل – 1" والذى جرى تنفيذه بإحدى القواعد الجوية بجمهورية السودان، بمشاركة وحدات من القوات الجوية وعناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين.

بدأت المرحلة الرئيسية بشرح تفصيلى تضمن المهام القتالية والأنشطة التدريبية التي تنفذها القوات المشاركة بالتدريب للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والضباط والأطقم الفنية وعناصر القوات الخاصة لتنفيذ أى مهام توكل إليهم.

كما تضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المتعددة المهام والمروحيات لتنفيذ المهام التدريبية بمناطق التدريب الجوى حيث شمل التدريب مهام الإستطلاع والإعتراض والمعاونة الجوية والأرضية والهجوم والدفاع عن أهداف حيوية وأعمال الدعم الإدارى إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة من البلدين ومهام البحث والإنقاذ القتالى.

وقد عكست فاعليات التدريب الكفاءة القتالية العالية والتنسيق التام بين الجانبين ، وإحترافية الأداء والقدرة على تنفيذ المهام المشتركة بكفاءة عالية ودقة متناهية ، ثم قام رئيسا أركان البلدين بتكريم عدد من العناصر المتميزة أثناء التدريب .

التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك «جسر الصداقة – 3»

نفذت البحرية المصرية والروسية التدريب البحرى المشترك "جسر الصداقة – 3" والذى استمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الروسية ، حيث وصلت في وقت سابق إلى ميناء نوفروسيسك بدولة روسيا وحدات من القوات البحرية المصرية للمشاركة فى فعاليات التدريب حيث أجريت لها مراسم إستقبال رسمية وسط حفاوة ترحيبية كبيرة من الجانب الروسى.

وقد بدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنظيم التعاون بين العناصر المشاركة ، وكذلك تنظيم أعمال القيادة والسيطرة أثناء تنفيذ الأنشطة التدريبية بالبحر.

وتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية شملت العديد من تشكيلات الإبحار وكذا الدفاع ضد التهديدات الجوية والسطحية غير النمطية، وتأمين هدف حيوى بالبحر وتقديم المعاونة لقطر سفينة بالبحر ، وتمرين البحث والإنقاذ، كذلك تنفيذ عدد من الرمايات على عدد من الأهداف الجوية والسطحية، أثبتت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من مهارة وقدرة فائقة على إصابة الأهداف.

فضلًا علي تنفيذ تدريب فرض التحكم البحرى على منطقة محددة وتأمين سفينة ذات أهمية خاصة ، وكذا التدريب على مكافحة الألغام البحرية أثناء الخروج من الميناء.

كما نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين عدد من الأنشطة المشتركة ، وأظهر تنفيذ الأنشطة مدى الدقة والتخطيط الجيد فى إدارة التدريب والقدرة على حل جميع المواقف الطارئة بنجاح من خلال مركز القيادة المشترك لكلا الجانبين.

وأختتمت الفعاليات بعقد عدد من جلسات النقاش التحليلية لإستخلاص الدروس المستفادة وتعظيم الفائدة من نقاط القوة التى أبرزها التدريب ، كما تم تنظيم مؤتمرًا صحفيًا لقادة الوحدات من الجانبين المصرى والروسى إستعرضا خلاله أهمية التدريب لما يمثله من إضافة قوية لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم القتالية على مسارح العمليات البحرية العالمية .

مناورات بحرية مصرية فرنسية في البحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبين بحريين بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية "طابا" والفرقاطة الفرنسية من طراز فريم "languedoc ".

حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الإحترافى منها التدريب على تنفيذ التشكيلات القتالية بالبحر والتى تهدف إلى المزج بين سرعة ومهارة القادة فى إتخاذ القرارات وإختبار القدرات القتالية للوحدات البحرية لتنفيذ مهامها القتالية المختلفة مع تحقيق الموائمة العملياتية بين سفن البحرية المصرية والفرنسية.

وتتمتع القوات البحرية الفرنسية بخبرات واسعة فى هذا المجال مما يعكس أهمية تلك التدريبات المشتركة فى تعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين مما يساهم بشكل فعال فى حفظ الأمن والإستقرار البحري بالمنطقة.

البحرية المصرية والبحرينية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا في نطاق الأسطول الشمالي

نفذت القوات البحرية المصرية والبحرينية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك بإشتراك إحدى لنشات الصواريخ من طراز "سليمان عزت" مع سفينة المملكة البحرينية "الزبارة" وذلك عقب إنتهاء زيارة ناجحة للسفينة البحرينية لقاعدة الإسكندرية البحرية.

وقد اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة ومنها التدريب على مجابهة التهديدات الغير نمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية كما قام الجانبان بالتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة وتدريبات مواصلات وتصوير ، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ المهام العملياتية بكفاءة وإحترافية عالية.

وتعد زيارة السفينة البحرينية "الزبارة" لقاعدة الإسكندرية البحرية وتنفيذ التدريب العابر فى أول إبحار للسفينة بعد إستلامها من البحرية الملكية البريطانية وخلال رحلة عودتها لدولة البحرين ، دلالة واضحة على عمق وتميز العلاقات الثنائية "المصرية/البحرينية" المشتركة.

التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني "T-1"

نفذت البحرية المصرية والبريطانية التدريب البرمائي المشترك "T-1" وذلك بمشاركة حاملة المروحيات المصرية "أنور السادات" من طراز الميسترال ومجموعتها القتالية والفرقاطة "شرم الشيخ" طراز بيرى ولنش الصواريخ "على جاد" من طراز سليمان عزت وسفينة الإبرارALBION" HMS" البريطانية ومجموعاتها القتالية المصاحبة وعدد من الفرقاطات واللنشات.

تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الإحترافي منها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات المشتركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية وكذا تنفيذ تدريبًا متميزًا لتبادل وسائط الإبرار البحرى بين الجانبين عكس مدى التناغم والكفاءة القتالية العالية التي يتمتع بها كافة العناصر المشاركة فى التدريب.

كما اشتمل التدريب أيضا على تنفيذ تدريب لحماية السفن التي تحمل شحنات هامة وتأمينها مع التدريب على عمليات الاعتراض البحري طبقًا للمواثيق والقوانين الدولية وكذا تنفيذ تدريبًا للدفاع الجوى لمواجهة التهديدات الجوية وتأمين الوحدات البحرية فى نطاق عملها .

وقد شهدت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية برمائية ناجحة لإبرار مجموعات من القوات المحمولة بحرًا أو المحملة على وسائط الإبرار والقوات الخاصة البحرية وتأمينها حتى وصولها للساحل وتنفيذ عملية إقتحام ناجحة للشاطئ تمهيدًا لإبرار القوة الرئيسية.