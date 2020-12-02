مميزات جديدة يقدمها بنك saib عند الشراء ببطاقته الائتمانية..خدمات

أعلن بنك saib، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن إطلاق حملة كاش باك Cash Back فقط لحاملي البطاقات الائتمانية من بنك saibخلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر 2020.حيث يمكن الاستمتاع بـ 10% كاش باك بدون حد أقصى عند استخدام البطاقات الائتمانية بأنواعها (الكلاسيكية والتيتانيوم والبلاتينية) في الشراء و التسوق عبر الإنترنت بحد أدنى 500 جنيه فأكثر، مع العلم أنه سيتم إضافة مبلغ الكاش باك بكشف حساب شهر يناير 2021 والذي سوف يتم إصداره في شهر فبراير 2021.

جدير بالذكر حرص بنك saib على مكافأة عملائه عن طريق إطلاق الحملات المميزة على مدار العام، وفي مقدمتها حملات الكاش باك، لما تلقاه من قبول واهتمام متزايد من شرائح عملاء البنك المختلفة. كما توفر بطاقات البنك الائتمانية العديد من المزايا والعروض الحصرية للعملاء والتي تتضمن برنامج المكافآت pay with rewards بالتعاون مع شركة ماستر كارد.

ويعتبر بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "saib " من المصارف ذات السمعة الطيبة والتى حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة بمصر

وتأسس بنك saib بتاريخ 21 مارس 1976، كأول بنك عربي مشترك يعمل في مصر في إطار أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، والذي تم تعديله بموجب قانون الاستثمار رقم 1989/230 و رقم 1997/8.

وتطور رأس مال بنك SAIB المصدر والمدفوع من 4 مليون دولار أمريكي في عام 1978 حتى وصل حاليًا إلى 150 مليون دولار أمريكي موزعه على 15 مليون سهم، بقيمة إسمية قدرها 10 دولار أمريكي للسهم الواحد، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 200 مليون دولار أمريكي.

ويزاول البنك جميع الأعمال الاستثمارية المصرفية والمالية والتجارية ويساهم في تمويل المشروعات الاقتصادية والصناعية والعقارية والزراعية بالإضافة إلى تمويل تجارة مصر الخارجية.

بالإضافة إلى القروض الائتمانية، يقدم البنك التسهيلات القصيرة والمتوسطة ، وكذا المنتجات الخاصة بالتجزئة المصرفية.

كما يقبل البنك الودائع ويقوم بإصدار شهادات الادخار بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، ويباشر الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.

علاوة على ذلك، يوفر بنك SAIB، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية، المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الفرع الإسلامي.