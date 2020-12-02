نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حكاية العواصم" .. تعرف على سيناريو عرض أول متحف بالعاصمة الإدارية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد متحف عواصم مصر درة المتاحف الجديدة التي تهتم بها الدولة المصرية بعد المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

وما يميز متحف العاصمة هو أنه المنشأة الأولى التي سيتم افتتاحها في حلم من أحلام الدولة المصرية ألا وهي العاصمة الإدارية الجديدة حيث يعبر المتحف عن عواصم مصر عبر العصور، وخلال الأسطر التالية نتعرف على سيناريو عرض المتحف.

متحف عواصم مصر يروي تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، ويتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9 عواصم هم منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية.

إضافة إلى عرض مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، وأدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

والقسم الثاني من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصري القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو التي تم اكتشافها عام 2018 بمحافظة سوهاج.

إضافة إلى قاعة للمومياوات والتوابيت وفتارين تحتوي على الأواني الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكي الطقوس الدينية فى مصر القديمة.

والعرض المتحفي لمتحف عواصم مصر سيتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة حيث تم تزويد قاعات العرض بشاشات تعرض فيلم بانورامي تفاعلي "المالتى ميديا" كالتوراما لعرض التاريخ ، صوتًا وصورة، وعرض توضيحي لشكل كل عاصمة من العواصم المصرية القديمة موضوع العرض وطبيعة العمارة السكينة والمباني الدينية بها وأشهر معالمها، لتضيف لمسة ابداعية جديدة ، تجذب الزائرين و السائحين.