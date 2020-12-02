تحيا مصر ينشر تفاصيل اتفاقية التعاون بين "استثمارات الطاقة الأفريقية" والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور عمر إبراهيم الأمين العام لمنظمة منتجى البترول الأفارقة الأبو توقيع اتفاقية تعاون بين البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير أفريكسم ومؤسسة استثمارات الطاقة الأفريقية إيكورب التابعة لمنظمة الأبو التي استضافتها مصر.

وأعرب الملا عقب التوقيع عن سعادته للثقة التى توليها المنظمة لمصر في ظل اختيار مجلس المنظمة الوزاري لها لقيادة المفاوضات بين الجانبين بالإضافة إلى مشاركتها في اعداد دراسة تفصيلية بالتعاون مع 5 دول أفريقية أخرى أعضاء بالمنظمة حول مستقبل صناعة البترول والغاز في أفريقيا في ظل تحديات أزمة كورونا.

وقع الاتفاقية البروفيسور بينديكت أوراما رئيس بنك أفريكسم وزكريا دوسو المدير العام لمؤسسة استثمارات الطاقة الأفريقية.

وأضاف الوزير أن تحديات الفترة الحالية عززت من ثقافة التعاون بين الدول التي تجتمع على تحقيق أهداف مشتركة حيث أصبح التعاون أمراً حتمياً بين دول القارة الأفريقية لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات القارة السمراء.

وأشار إلى أن تنمية صناعة البترول الأفريقية هي المفتاح لمزيد من التنمية والتطوير فى باقى القطاعات الأخرى حيث تعد الطاقة هي المحرك للتنمية الحضارية والصناعية.

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