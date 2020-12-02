وزيرة الصحة: التحول الرقمي للتأمين الصحي الشامل يضمن حق المواطنين في الحصول على الخدمات

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق نظام الميكنة والتحول الرقمي بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، ورئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل، والمهندس خالد محروس، رئيس مجلس إدارة مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربي، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، وعدد من ممثلي هيئات التأمين الصحي الشامل، والرعاية الصحية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع موقف محافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل من حيث معدلات الإنشاء والتطوير، ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية التي ستعمل ضمن المنظومة الجديدة، وكذلك معدل تسجيل الأسر، والانتهاء من وضع خطط التدريب للفرق الطبية، تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمنظومة تباعًا بمحافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس).

وشددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من تجهيز جميع المنشآت الطبية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية بالأجهزة الإلكترونية ومنها أجهزة الكمبيوتر، والتابلت، وماكينات خدمة العملاء، والانتهاء من الميكنة والربط الإلكتروني بين جميع الوحدات والمستشفيات بالمحافظتين، وكذلك استكمال تسجيل ملفات طب الأسرة إلكترونيًا، بحيث يتلقى المواطنين الخدمة بشكل كامل أثناء التشغيل التجريبي للمنظومة.

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كما أشارت الوزيرة إلى أن الميكنة والتحول الرقمي لهيئة التأمين الصحي الشامل يضمن تحقيق المساواة في حصول جميع المواطنين على الخدمات الطبية بأعلى جودة دون أي عقبات تواجههم، كما أكدت على تذليل كافة التحديات لتوفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة للتحول الرقمي بالمنظومة الجديدة.

