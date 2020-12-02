جامعة حلوان ووزارة التضامن يستكملان تطوير المناطق الأكثر احتياجًا

استقبلت جامعة حلوان ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى بحضور الدكتور محمد موسى، والدكتور علاء عبد العاطى، وخبراء التنمية من كليات جامعة حلوان من أساتذة الجامعة من كليات التمريض الاقتصاد المنزلى، و الخدمة الاجتماعية، والتربية، وذلك استكمالا لدور مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية فى التعاون مع مختلف الجهات لخدمة المنطقة المحيطة تحت إشراف الدكتورة سناء حجازى مدير المركز.

وأكد الدكتور حسام رفاعي أن الهدف من الإجتماع التنسيق بين الجامعة والوزارة والجهات المعنية لتطوير المناطق الأكثر احتياجا ولاسيما المحيطة بالجامعة ومنها منطقة كفر العلو، وكذلك الاتفاق على آليات التطوير بمنطقة كفر العلو فى إطار بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى، وعرض جهود الجامعة وقطاع البيئة ومركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية فى تنمية وتطوير منطقة كفر العلو.

وأوضحت الدكتورة سناء حجازى مدير المركز لفريق وزارة التضامن الاجتماعى مدى احتياج قاطنى سكان كفر العلو للخبرات التنموية، وأهمية المشروعات والتجارب التنموية المتكاملة للوصول بالمجتمع إلى مستوى كاف من إشباع الاحتياجات الأساسية لتحسين نوعية الحياة.

وأشار الدكتور محمد موسى ممثل وزارة التضامن الإجتماعى، إلى أن العمل التنموى هدف أساسي للوزارة، وأن الوزارة لديها برامج تنموية متعددة سوف يتم تقديمها للمجتمع فى إطار التعاون مع الجامعة ومركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.

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