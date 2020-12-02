وزيرة التخطيط: 6.6 مليون عامل تقدموا للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا

قالت الدكتور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن 6.6 مليون عامل تقدموا للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا.

وأضافت هالة السعيد، خلال كلمتها في قمة مصر الاقتصادية للعام الثانى على التوالي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الخطة المصرية كانت مدروسة واستهدفت كافة القطاعات للتخفيف من آثار وباء كوفيد، وشملت قطاعات السياحة والسفر والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومساندة القطاعات التي لديها مرونة مثل قطاع الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء، ومساندة الفئات المتضررة من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ.

وأشارت هالة السعيد، إلى أن السياسات التي اتبعتها الدولة المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، هي الأفضل سواء في إفريقيا أو في منطقة الشرق الأوسط.

وبدأت فعاليات القمة بكلمات افتتاحية تلقيها الدكتور هالة السعيد تستعرض خلالها كيفية تنشيط الاقتصاد المصري بخطط تم العمل عليها، وتشمل قمة مصر الاقتصادية 3 جلسات رئيسية تناقش القضايا المطروحة فى أهم 3 قطاعات اقتصادية فى الوقت الحالى، وهى القطاع المصرفى والاستثمارى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري.

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وانطلقت القمة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين فى الجهات الاقتصادية المختلفة فى الدولة، لمناقشة الفرص الاقتصادية فى مصر ما بعد أزمة كورونا فى عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.

