وزيرة التخطيط: معدل البطالة انخفض حتى 7.3 % في الربع الثالث يوليو – سبتمبر في ظل أزمة كورونا

قالت الدكتور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل البطالة انخفض حتى 7.3 % في الربع الثالث يوليو – سبتمبر في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. وذلك مقارنة بـ 6.9 % العام الماضى.

ونوهت هالة السعيد، خلال كلمتها في قمة مصر الاقتصادية للعام الثانى على التوالي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإشادة جميع المؤسسات الدولية بالاستجابة المصرية للموجة الأولى من جائحة كورونا، حيث وصفت بأنها الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن السياسات التي اتبعتها الدولة المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، هي الأفضل سواء في إفريقيا أو في منطقة الشرق الأوسط.

وبدأت فعاليات القمة بكلمات افتتاحية تلقيها الدكتور هالة السعيد تستعرض خلالها كيفية تنشيط الاقتصاد المصري بخطط تم العمل عليها، وتشمل قمة مصر الاقتصادية 3 جلسات رئيسية تناقش القضايا المطروحة فى أهم 3 قطاعات اقتصادية فى الوقت الحالى، وهى القطاع المصرفى والاستثمارى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري.

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وانطلقت القمة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين فى الجهات الاقتصادية المختلفة فى الدولة، لمناقشة الفرص الاقتصادية فى مصر ما بعد أزمة كورونا فى عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.