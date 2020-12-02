غدا.. انطلاق التصويت بالخارج فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية

تنطلق جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات بالخارج، غدًا الخميس، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، يومى 3 و4 ديسمبر الموافقين الخميس والجمعة بطاقات الاقتراع على موقعها الإلكتروني لطباعتها وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية التي تتلقها خلال أيام الاقتراع في الخارج المحدد لها أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

ويقوم الناخب المصري بالخارج بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ثم اختيار أيقونة تصويت الخارج ويدخل رقم التسجيل الذى حصل عليه خلال فترة تسجيل بيانات المصريين بالخارج في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضي وعقب ظهور بطاقة الاقتراع واقرار التصويت يتم طباعتها.

ويعقب تلك الخطوة، قيام الناخب بإبداء رأيه في مرشحين دائرته الانتخابية باختيار عدد مساوي لعدد المقاعد المخصصة لدائرته فإذا كان المنافسة على مقعد واحد يختار مرشح واحد وفى حال التنافس على مقعدين يتم اختيار مرشحين وفى حال التنافس على 3 مقاعد يتم اختيار 3 مرشحين، وبعد اختيار المرشحين يتم وضع بطاقة الاقتراع في مظروف صغير أبيض ويتم غلقه دون كتابة أى علامات من الخارج تدل على هوية الناخب، ثم وضعه في مظروف أكبر وملء إقرار التصويت وارفاقه مع المستندات الدالة على تواجد الناخب في الخارج من جواز السفر ومستندات الإقامة ويغلق المظروف جيدا ويدون عليه عنوان البعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها وإرساله بعد ذلك عبر البريد المستعجل.

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وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.