تحيا مصر ينشر تفاصيل لقاء الدكتور صديق عفيفي بوفد الجامعات السودانية

استقبل الدكتور صديق عفيفي، رئيس مجلس ادارة مجموعة طيبة التعليمية، وفدا من الجامعات السودانيه الشقيقة؛ بشأن مناقشة العديد من المجالات والملفات الهامة التي تُثير الرأي العام، فضلًا عن أساليب التعاون بين الجانب المصري والجانب السوداني في مجال التعليم والتدريب والاستشارات التعليمية بغرض الارتقاء بمستوى الأداء.

ناقش الحاضرون فرص التبادل الطلابي و فرص التعليم من بعد في البلدين بالتعاون بين الجهتين وتم الإتفاق علي توقيع بروتوكول تفصيلي بمضمون التعاون ورفعه للسلطات المختصة لاعتماده قبل بدا التطبيق.

ومن جانبه، أعرب الدكتور صديق عفيفي، عن سعادته باللقاء التاريخي.

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وأكد أن ملف التعليم من أهم الملفات التي تساعد على تنمية البلاد، ولذلك تضع البلاد تطويره على رأس أولوياتها، لافتًا إلى أن هذا اللقاء جاء عقب أنتهاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من زيارته الرسمية لجنوب السودان خلال الأيام الماضية.