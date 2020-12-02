جدة - نرمين السيد - قال خالد عبد العال محافظ القاهرة إنه سيتم إزالة 516 عقارا بإجمالى 1411 أسرة بمنطقة عزبة الهجانة لإقامة محور الوفاء والأمل، موضحا أنه تم تسكين 269 أسرة منهم حتى الآن بمساكن "أهالينا 2" بحى السلام فى شقق مؤثثة ومزودة بكل الخدمات.





جاء ذلك خلال جولة محافظ القاهرة اليوم الأربعاء لمتابعة أعمال إزالة تعارضات إقامة محور الوفاء والأمل "الضغط العالى" بمنطقة عزبة الهجانة والتى تمثل خطرا على الصحة العامة لإقامتها أسفل خطوط الضغط العالى. وأكد عبد العال فى بيان اليوم أن محور الوفاء والأمل الذى سيتم إنشاؤه يعد واحدا من أهم المحاور التى سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر إذ سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى من محور مصطفى النحاس ويبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالى وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة أسفل خطوط الضغط العالى ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس. وأشار المحافظ إلى أن إنشاء تلك المحاور يأتى فى إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين إذ سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة: إزالة 516 عقارا بعزبة الهجانة وتسكين أصحابها بمشروع أهالينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.