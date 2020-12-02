جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، فى بيان اليوم الأربعاء، عن الاتفاق مع الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، عن تطوير منصة شكوتك، خلال المرحلة القادمة، إذ أبدت الدكتورة مايا مرسى رغبتها فى أن تشمل المنصة كل الشكاوى الخاصة بالمرأة، وألا تقتصر على قضايا العنف ضد المرأة فقط.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توسيع نطاق منصة شكوتك لتضم كل شكاوى المرأة دون إعلان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.