تحيا مصر ينشر تفاصيل تعيين 589 شاباً واستخراج 424 شهادة قياس مستوى المهارة بالمنيا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 589 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم 6 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين 2282 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، بالإضافة إلى توفير 200 فرصة عمل.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، بواقع 21 منحة مولود جديد بمبلغ 42 ألف جنيه، و4 منح زواج 12 ألف جنيه، و8 منح وفاة أحد الأقارب بواقع 16 ألف جنيه، وصرف 35 ألفاً و312 جنيها عمليات جراحية وعلاج ، ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة 105 آلاف و 312 جنيها، فضلاً عن تسجيل 50 عاملاً جديداً على المنظومة، كما تم استخراج 424 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المطلوبة، وذلك من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

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