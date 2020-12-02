الرئيس السيسى يكلف بعلاج الطفلة شروق على نفقة الدولة

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل، على نفقة الدولة، حيث تبلغ من العمر 6 سنوات، وتقيم بمدينة الفشن بمحافنة بنى سويف، وتعانى من وجود ثقبين بالقلب منذ ولادتها، ما أدى إلى عدم انتظام التنفس، وعدم قدرة أسرتها على توفيرالعلاج اللازم لها.

ووجه الرئيس السيسى على الفور بتقديب كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للطفلة شروق، حتى تعود البسمة لها ولأسرتها، وتتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبيعية، وتم تحويل الطفلة إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.