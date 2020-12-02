الجامعة الألمانية تطلق خطة عمل الاتحاد من أجل المتوسط 2040

شهدت الجامعة الألمانية ختام فاعليات أعمال مؤتمر أجورا كاومي للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط والذي عقد فتراضيا وضم عدد 19 دولة منها أسبانيا، الجزائر، فلسطين، لبنان، اليونان، ايطاليا، هولندا ، ألمانيا، حيث أتيح من خلاله طرح ومناقشة المسودة النهائية لخطة عمل التنمية الحضرية الاستراتيجية للاتحاد من أجل المتوسط 2040 وخطة عمل الإسكان للاتحاد، كجزء من عملية التشاور المستمرة بين أصحاب المصلحة المتعددين في الاتحاد بشأن خطتي العمل، حيث يمهد الاجتماع الطريق لعقد مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط لرؤساء مدارس الهندسة المعمارية والعمران في المنطقة الأورومتوسطية المزمع عقده عام 2021.

استهل افتتاح الجلسة الختامية بكلمة للدكتور ياسر جمال حجازى رئيس الجامعة والممثل لها فى هذا اللقاء رحب فيها بالمشاركين افتراضيا يتقدمهم السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، والسفيرة أشي أسيا نائب الأمين العام للاتحاد والمسئولة عن النقل و التنمية الحضرية بجانب الوزراء و السفراء أعضاء الاتحاد وهو منظمة حكومية دولية تضم 43 دولة من الاتحاد الأوربي والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط تتمثل مهتمها الأساسية في تعزيز التعاون الإقليمي و تنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الأثر الملموس لتحقيق الاستقرار والتكامل و تعزيز التنمية البشرية و تشجيع التنمية المستدامة في المنطقة.

وهنأ حجازى المشاركين بمناسبة مرور 25 عاماً على إطلاق عملية برشلونة 1995 التي جلبت التعاون المتوسطى إلى أفاق جديدة.

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