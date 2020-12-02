إنفوجراف.. خطوات الحصول على إذن عمل خارج مصر

جدة - نرمين السيد - ولكى يحصل أى مواطن على فرصة عمل الخارج لابد من حصوله على تصريح عمل من الجهات الرسمية بالدولة، والإنفوجراف التالى يوضح المستندات المطلوبة للحصول على إذن عمل خارج مصر.



ويجب أن يلتزم كل مواطن يريد العمل فى الخارج باتباع الإجراءات السليمة لاستخراج إذن العمل حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية.