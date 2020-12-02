بالأسماء.. الأوقاف تعلن توزيع 1400 زيا أزهريا على الأئمة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، توزيع الدفعة الثامنة من الزى الأزهرى على الأئمة، وعددهم 1400 إمام، بمحافظات (الشرقية – شمال سيناء- أسيوط – الأقصر – المنيا – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – المنوفية – الدقهلية – سوهاج – الجيزة – القليوبية)، ليصل إجمالى ما تم توزيعه حتى الآن 31.889 زيًّا أزهريًّا، وما زال التوزيع مستمرًا.





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