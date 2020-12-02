صور.. رئيس جامعة الإسكندرية: نسعى لربط البحث العلمى بالصناعة

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة قنصوه بالندوة التى نظمتها كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بالتعاون مع لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين، اليوم الأربعاء، بعنوان "مستقبل صناعة البتروكيمايات فى مصر وتكاملها مع الصناعات المتوسطة والصغيرة".
وأضاف قنصوه أن جامعة الإسكندرية تمد يد العون لكل أوجه قطاعات الصناعة فى مصر، موضحا أن كلية الهندسة تمتلك برامج دراسية دولية تسهم فى إعداد خريج ذو تنافسية عالمية بغية المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.
ولفت إلى أن قانون حوافز البحث العلمى أصبح واقعا ملموسا يتيح الفرصة للجامعات، لتكوين شراكات مع كل المصانع والشركات لتطوير الصناعة.
وأكد رئيس جامعة الإسكندرية أن صناعة البتروكيماويات والغاز شهدت تحولات هائلة فى مصر فى ظل الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز، منوها بأن الجامعة تستهدف التكامل مع الخطط التنفيذية للدولة من خلال توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية.
وأوضح الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أن مصر تولى صناعة البتروكيماويات والغاز أهمية متزايدة، مشيرا إلى أن كلية الهندسة تضع فى لوائحها برامج خاصة عن هندسة الغاز والبتروكيماويات لتعزيز الاستفادة من مخرجات البحث العلمى والابتكار فى تلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.
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