الحكومة: تفويض المالية والصحة لتوفير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ على تفويض وزيرى المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا، والتعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين "جافى"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء فى التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.





وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع تقريرًا حول آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا، فيما يتعلق بالحالات التى تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وكذا الحالات الجديدة المصابة بالفيروس، والتى تم رصدها حتى أمس.

وأشارت وزيرة الصحة خلال العرض إلى أن معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحى تصاعديا خلال هذه الفترة، لافتة فى هذا الصدد إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية سجلت معدلات إصابة تُعد الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية، منوهة بنسب إشغال الأسرة سواء الداخلية منها، أو الخاصة بالرعاية، أو أجهزة التنفس داخل المستشفيات.

وتطرقت الوزيرة إلى تطور موقف تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا عالميا، مشيرة إلى أنه فى 30 نوفمبر 2020، أعلنت شركة "Moderna" أنها تقدمت بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء "FDA" للحصول على ترخيص الإستخدام الطارئ، بعد أقل من عام من بدء أول تجربة سريرية للقاح فيروس كورونا، وهذا يعتبر الطلب الثانى لإدارة الغذاء والدواء بعد أسبوعين فقط من طلب شركتي"Pfizer" و"BioNTech"، موضحة أنه فى حالة حصول شركة "Moderna" على الإذن، يمكن أن تبدأ الحقن الأول للقاح فى 21 ديسمبر 2020.

وأشارت إلى عدد من التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العلمية التى شُكلت مؤخرا، وأسند إليها متابعة الأبحاث السريرية للقاحات فيروس كورونا المستجد، كما كُلفت بدراسة ورفع التوصيات العلمية عن اللقاحات المناسبة، التى ينبغى أن تقوم الدولة بالتعاقد على إحداها.