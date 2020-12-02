وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع تقريرًا حول آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا، فيما يتعلق بالحالات التى تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وكذا الحالات الجديدة المصابة بالفيروس، والتى تم رصدها حتى أمس.
وأشارت وزيرة الصحة خلال العرض إلى أن معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحى تصاعديا خلال هذه الفترة، لافتة فى هذا الصدد إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية سجلت معدلات إصابة تُعد الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية، منوهة بنسب إشغال الأسرة سواء الداخلية منها، أو الخاصة بالرعاية، أو أجهزة التنفس داخل المستشفيات.
وتطرقت الوزيرة إلى تطور موقف تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا عالميا، مشيرة إلى أنه فى 30 نوفمبر 2020، أعلنت شركة "Moderna" أنها تقدمت بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء "FDA" للحصول على ترخيص الإستخدام الطارئ، بعد أقل من عام من بدء أول تجربة سريرية للقاح فيروس كورونا، وهذا يعتبر الطلب الثانى لإدارة الغذاء والدواء بعد أسبوعين فقط من طلب شركتي"Pfizer" و"BioNTech"، موضحة أنه فى حالة حصول شركة "Moderna" على الإذن، يمكن أن تبدأ الحقن الأول للقاح فى 21 ديسمبر 2020.
وأشارت إلى عدد من التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العلمية التى شُكلت مؤخرا، وأسند إليها متابعة الأبحاث السريرية للقاحات فيروس كورونا المستجد، كما كُلفت بدراسة ورفع التوصيات العلمية عن اللقاحات المناسبة، التى ينبغى أن تقوم الدولة بالتعاقد على إحداها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة: تفويض المالية والصحة لتوفير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.