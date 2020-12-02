صور.. رصف 315 شارعًا فى الإسكندرية بتكلفة 73 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وقالت أمل محمود، مدير مديرية الطرق بالإسكندرية، إن الخطة تشمل تطوير ورصف 315 شارعا بمنطقة الحضرة بتكلفة 74.2 مليون جنيه.



كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أطلق فى 7 يوليو الماضى، إشارة بدء تطوير منطقة الحضرة الجديدة بتكلفة تقدر بـ148.3 مليون جنيه، لخدمة 121 ألف أسرة.



وتشمل خطة تطوير منطقة الحضرة الجديدة التى تقع على مساحة 186 فدانا، تحديث شبكة الصرف الصحى بتكلفة 56 مليون جنيه، وتركيب 500 شنيشة جديدة، وتطوير شبكة الكهرباء من خلال تركيب 750 ذراعا و50 عامود إنارة بتكلفة 5.1 مليون جنيه.



وكانت محافظة الإسكندرية وقعت برتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، لتطوير 7 مناطق غير مخططة تخدم نحو مليونى نسمة من سكان المحافظة، وذلك بتكلفة 811 مليون جنيه.