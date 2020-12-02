سفيرة مصر فى داكار تلتقى وزير المياه والصرف الصحى السنغالى

جدة - نرمين السيد - التقت نهى خضر، سفيرة مصر فى داكار، مع وزير المياه والصرف الصحى السنغالى "Serigne Mbaye Thiam"، اليوم الأربعاء، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلديّن، لا سيما فرص الاستثمارات المتاحة لرجال الأعمال المصريين فى مجال مشروعات المياه والصرف الصحى، وذلك فى إطار خطة السنغال التى تستهدف تطوير الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.





ووفق بيان، أكدت السفيرة نهى خضر على إيلاء مصر أولوية للتعاون مع الأشقاء الأفارقة فى كل المجالات الاستثمارية، خاصة تلك الموجهة لتطوير البنية التحتية فى دول القارة وتحسين مستوى معيشة الأفراد بها. ووجه الوزير السنغالى الشكر للحكومة المصرية على إتاحة الفرصة له للمشاركة فى أسبوع المياه فى القاهرة خلال شهر أكتوبر 2020، مشيداً بنتائجه الايجابية ومستوى التنظيم المتميز. كما أكد على تطلعه لدفع عجلة التعاون بين الدولتيّن فى مجال المياه والصرف الصحى، ليس فقط من خلال الاستثمارات بل وكذلك من خلال تبادل الخبرات والتدريب المُشترك بين الكوادر المعنية فى البلديّن.

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