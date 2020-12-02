مياه سوهاج: تنفيذ مشروعات فى مركز دار السلام بـ3 ملايين و800 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، إنه جرى الانتهاء من إقامة عدد من المشروعات الجديدة فى قطاع مياه الشرب بقرى مركز ومدينة دار السلام بتكلفة 3 ملايين و800 ألف جنيه.





وأضاف محمدين فى بيان اليوم الأربعاء، أن المشروعات الجديدة شملت إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى عرب العطيات البحرية وعزبة رضوان وعرب الصبحة بطول 3.5 كيلو متر وقطر 6 بوصات لتخدم أكثر من 25 ألف نسمة، وكذلك إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بقريه نقنق بطول 3 كيلومترات بأقطار تتراوح ما بين 4 و6 بوصات لتخدم 6 آلاف نسمة، فضلا عن توصيل خط مياه شرب بطول 200 متر وقطر 6 بوصات لنجع العوامية. وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، أنه جرى دق 3 آبار مياه ارتوازية بقيمة 1.8 مليون جنيه لزيادة كمية المياه المنتجة والقضاء على ضعف المياه بالمناطق المرتفعة بمحطة مياه شرب قرية أولاد الشيخ والتى تغذى 10 آلاف نسمة، ومحطة مياه شرب قرية مزاتا شرق والتى تغذى قرية مزاتا ونجوعها وتخدم أكثر من 7 آلاف نسمة، ومحطة مياه شرب قرية عرب العطيات القبلية والتى تغذى قرية عرب العطيات وتخدم 6 آلاف نسمة.

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