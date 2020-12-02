ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أنه تم التحفظ على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جهينة المصرية على ذمة تحقيقات.

وقالت "رويترز" إن التحفظ على صفوان ثابت ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي.

وأضافت أنه ليس هناك أي معلومات عن مضمون التحقيقات أو أي معلومات أخرى في هذا الشأن، وقد تم دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع طارىء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وكانت بورصة مصر أوقفت التعامل على سهم جهينة بالسوق لحين ورود بيان بشأن تشكيل مجلس الإدارة.