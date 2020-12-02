ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أنه تم التحفظ على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جهينة المصرية على ذمة تحقيقات.
وقالت "رويترز" إن التحفظ على صفوان ثابت ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي.
وأضافت أنه ليس هناك أي معلومات عن مضمون التحقيقات أو أي معلومات أخرى في هذا الشأن، وقد تم دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع طارىء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وكانت بورصة مصر أوقفت التعامل على سهم جهينة بالسوق لحين ورود بيان بشأن تشكيل مجلس الإدارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحفظ على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جهينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.