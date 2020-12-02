بشرى سارة.. مدبولي: الرئيس السيسي أمر بتطوير مستشفى قصر العيني على أعلى مستوى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات، والذي استهله بالإشارة إلى الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدولة جنوب السودان الشقيقة، والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة تفعيل أطر التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية مع دول القارة الأفريقية، ولا سيما دولة جنوب السودان.

وفي هذا الصدد، نوّه رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك عددًا من المشروعات المشتركة بين مصر وجنوب السودان في عدة مجالات، من بينها الزراعة والري، وتعمل الحكومة على بلورة الخطوات التنفيذية لعدد من المشروعات المشتركة بين البلدين، خلال الفترة المقبلة، تأسيسا على رؤية قيادتي البلدين.

في سياق آخر، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن الزيارة التفقدية التي قام بها مؤخرا لأعمال تطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني، والتي يتم تنفيذها وفق توجيه الرئيس السيسي بسرعة تطويره على أعلى مستوى، وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية العالمية للطوارئ، لافتا إلى أن الدولة تستهدف من خلال تطوير المستشفى إحداث نقلة نوعية بها، لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، مشيدا في الوقت نفسه بأعمال التطوير التي شهدتها، والتي تتم بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.