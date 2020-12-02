نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توسيع نطاق منصة "شكوتك" لتضم كافة شكاوى المرأة في سرية تامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، عن الاتفاق مع الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، عن تطوير منصة شكوتك، خلال المرحلة القادمة، حيث أبدت الدكتورة مايا مرسى رغبتها في أن تشمل المنصة كافة الشكاوى الخاصة بالمرأة، وألا تقتصر على قضايا العنف ضد المرأة فقط.

وكانت المنصة قد تم إنشائها منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، واختصت بالإبلاغ عن أي قضايا عنف ضد المرأة بشكل غير معلن، وقرر الوزير توسيع نطاق الشكاوى مع استمرار تحويلها دون إعلان للمجلس القومي للمرأة لاتخاذ اللازم بشأنها.