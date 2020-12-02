نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيارة معهد الدراسات الدبلوماسية لوكالة الفضاء المصرية في المقال التالي

وقام الوفد بزيارة مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وقام د. محمد القوصي بشرح الاقسام المختلفة بالمبنى وما تم إنجازه من أعمال وزيارة المعامل الأخرى (معمل الحمولة الفضائية ومعمل النموذج الهندسي والغرفة الحرارية).

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي للوكالة، وفد معهد الدراسات الدبلوماسية بمقر وكالة الفضاء المصرية.

وبدأ د. القوصي الإجتماع بالترحيب بالحضور، وقام بشرح دور وكالة الفضاء في نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء في المجتمع، وعبر عن دور التوعية في جذب الشباب بالأفكار الإبتكارية في مجالات العلوم المختلفة.



وأكد على حرص وكاله الفضاء المصرية للتعاون مع جميع الجهات المختلفة بالدولة.



وقام الأستاذ الدكتور محمد عراقي بشرح مفصل عن وكالة الفضاء والمشاريع التي يتم تنفيذها الأن بوكالة الفضاء المصرية.



وفي ختام الزيارة اهدي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية درع وكالة الفضاء المصرية للوفد

المركز الإعلامي للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.