حقيقة تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مصير تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الاسبوع الرابع بالدورى الممتاز الموسم الجديد.

وقال مصدر فى لجنة المسابقات أن قمة الأهلي والزمالك في الاسبوع الرابع لن يتم تأجيلها كما تردد بداعي مشاركة النادى الأهلي باعتباره بكل دورى ابطال افريقيا فى كأس العالم للأندية فى ذلك التوقيت والدخول فى معسكر تدريبي.

كان المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني توج بلقب دورى ابطال افريقيا بعدما تغلب على غريمه التقليدي النادى الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وأضاف : الدورى الممتاز سوف ينطلق بعد أيام والجولة الرابعة التى تشهد إقامة لقاء القمة بين الاهلي والزمالك سوف تقام قبل مشاركة الاهلي فى مونديال الأندية القادم.

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وشدد على أن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة حريص كل الحرص على عدم تأجيل اى مباريات وارباك جدول المسابقة المحلية.

وأشار إلى أن مازن مرزوق وضع جدولا خاصا فى وقت سابق فى حال وصول الاهلي أو الزمالك إلى مونديال الأندية القادم لافتا إلى عدم وجود أية أزمات بهذا الشأن.

