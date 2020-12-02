تيسير مطر مشيدًا بأداء الحكومة: تمكنت من إدارة أزمة كورونا بنجاح وتأمين مخزون استرايجيى من مختلف السلع

أشاد تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، بمتابعة تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتأمين المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة وضبط الأسواق والأسعار ومواجهة احتكار السلع، مؤكدا أهمية القضايا التي تشغل عقل المواطن المصرى ويعتمد عليها في حياته المعيشية.
وأشار "مطر" إلى أهمية المتابعة المستمرة من الحكومة أولا بأول للموقف التمويني ومدى توافر السلع الأساسية والحرص على الوقوف على الإجراءات التى تتخذها وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق، ولاسيما مع أزمة جائحة " كورونا" الحالية التى تفرض تأمين مخزون استراتيجى من هذه السلع، وهو ما يوجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما.
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كما أشاد "مطر" بتنفيذ الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في مسار تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، مؤكدا أن عمليات التطوير وخاصة في مجال الطرق سيعيد على مصر بالخير الوفير لأنها تواجه العشوائيات بحلول جذرية.
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