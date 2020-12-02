عربية البرلمان تدين المجزرة الدموية للحوثيين

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بـ مجلس النواب، بشدة المجزرة الدموية التي قامت بها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، أغلبهم من النساء والأطفال

وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم إنه يجب على المجتمع الدولى الا يقف صامتا أمام مثل هذه الاعمال والجرائم الارهابية الخطيرة التى ترتكب حتى ضد النساء والأطفال الابرياء مشيرا إلى أن هذه الجريمة تأتي امتداداً للجرائم والاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، وهو ما يمثل انتهاكاً جسيماً وتحدياً سافراً لكافة الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية المدنيين

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة ضرورة الإسراع فى القبض على مرتكبى مثل هذه الجرائم الارهابية ومحاكمتهم لوقف هذه الجرائم الإرهابية مشيرا الى ان صمت المجتمع الدولى جعل مليشيا الحوثى تستمر علنا ومع سبق الإصرار والترصد فى ارتكاب جرائمها الارهابية ضد النساء والأطفال باليمن