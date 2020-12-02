والد الطفلة شروق يشكر الرئيس على قرار علاج ابنته.. ويؤكد: الصحة تواصلت معى

توجه مصطفى محمد والد الطفلة شروق التى تبلغ من العمر 6 سنوات وتعانى من وجود ثقبين فى القلب منذ ولادتها وتحتاج إلى تدخل جراحى عاجل بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره بسرعة علاج ابنته.

وقال مصطفي محمد والد الطفلة شروق: الحمد لله علي نعمة وجود الرئيس السيسى الذى لا يتأخر عن جموع المصريين، مضيفا أن مجلس الوزراء ووزارة الصحة تواصلت معه منذ الصباح الباكر لتوجيه الطفلة إلى مستشفى بنى سويف الجامعى. وتابع : حاليا سترسل وزارة الصحة سيارة إسعاف لنقل شروق للمستشفى وإجراء الجراحات والقسطرة المطلوبة.

الطفلة-شروق-مصطفى

وأضاف والد الطفلة شروق: ابنتى تعانى من وجود ثقبين فى القلب منذ ولادتها وهى الآن تبلغ من العمر 6 سنوات ولم تذهب للمدرسة ولديها مشاكل فى التنفس وفي حالة صعبة. وتابع : تابعت مع عدد كبير من الدكاترة الحالة وفى النهاية أكدوا أنها تحتاج لتدخل جراحى عاجل وهو ما استجاب له الرئيس في وقت لا نملك فيه أى ماديات تمكنا من إجراء الجراحة.

وأوضح:" أنا عامل فى أحد المحلات ولا أملك أى أموال لإجراء الجراحة وساكن بالإيجار وأتقاضى راتبا شهريا 1200 جنيه وأملنا في الرئيس أن ابنتى يتم علاجها وتقوم بالسلامة ودا فضل كبير من ربنا".