مفاجأة .. أحمد الشيخ يوقع للزمالك بعد رحيله عن الأهلي

علم دوت الخليج أن أحمد الشيخ لاعب الأهلي الراحل عن فريقه وقع على عقود مبدئية للانتقال للزمالك بداية من الموسم الجديد، وذلك رغم اقتراب اللاعب من اللعب لبيراميدز في الموسم الجديد، إلا أن الشيخ تلقى مكالمة هاتفيه من أحد أعضاء لجنة الكرة الجديدة بالزمالك أكد له الأخير خلالها حاجة الفريق الأبيض لجهوده وتم عرض عليه مبلغ مغري يفوق ما كان سيجصل عليه في بيراميدز.
وتلقى الأهلي عرضاً من بيراميدز لضم أحمد الشيخ قبل رحيله عن النادي إلا أن الإدارة الحمراء رفضت العرض المقدم ليعاود بيراميدز مفاوضاته لضم اللاعب بعد رحيله عن الأهلي، وجاء تدخل الزمالك في الصفقة ليؤجل الإعلان عن وجهة اللاعب وذلك بعد تحفظ اللاعب على العرض المقدم له من أحد الأندية التشيكية.
وأرسل النادى الأهلى القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، إلى اتحاد الكرة ولم تشمل الثلاثى «أليو بادجى، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».، وفى ذات السياق فسخ صالح جمعة لاعب النادى الأهلى عقده مع الأهلى بالتراضى بعد الجلسة التى جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اليوم الاثنين، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.
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