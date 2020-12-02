الحكومة توافق على زيادة الحد الأقصى للدخل لحجز وحدات "سكن لكل المصريين"

وافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للمواطنين متوسطي الدخل المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، ضمن محور متوسطي الدخل "سكن لكل المصريين"؛ ليكون بصافي دخل 10 آلاف جنيه شهريا للأعزب، وبصافي دخل 14 ألف جنيه شهرياً للأسرة، وذلك بما يضمن زيادة الشريحة المستهدف إتاحة وحدات الإسكان الاجتماعي لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بضرورة سداد إجمالى المستحقات المتأخرة للمصدرين عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى 30/6/2020.
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