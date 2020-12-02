حبس صاحب واقعة سرقة البطة بالبحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة بقسم شرطة دمنهور بالبحيرة حبس"م. ع" المتهم بسرقة طيور إحدى السيدات بمدينة دمنهور، والمعروفة إعلاميا بـ" سيدة البط" 4 أيام ويجدد فى المواعيد المقررة.

ويأتى هذا القرار بعد احتجاز المتهم علي ذمة تحريات المباحث الجنائية بشأن الواقعة.

وكانت الأجهزة بالبحيرة قد ألقت القبض على محام مفصول يدعى "م.ع" لاتهامه بسرقة بائعة طيور بسوق حى شبرا بمدينة دمنهور وذلك بعد مغافلتها وسرقة" بطة" دون أن يدفع ثمنها. ويأتى ذلك بعد قيام المجنى عليها بتقديم بلاغ رسمى إلى قسم شرطة دمنهور.

وقالت بائعة الطيور بسوق شبرا بدمنهور أمام النيابة أن شخصا يبدو عليه علامات الثراء توقف بسيارته أمام " فرش" الطيور لشراء" بطة" وغافلها ليهرب بسيارته.

وقالت مصادر أمنية إنه رغم انخفاض قيمة المسروقات المبلغ عنها وهى المتمثلة فى ثمن الطيور، إلا أنه تم الاهتمام بالبلاغ مراعاة للبعد الإنسانى للسيدة المجنى عليها.

وأضافت المصادر أنه فور تقدم بائعة الطيور ببلاغها إلى قسم شرطة دمنهور تحركت قوة امنية لضبط المتهم وذلك بعد تفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة ومتابعة خط سير سيارة المتهم. انه تم تحرير المحضر اللازم برقم 14917 لسنة 2020 قسم دمنهور تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

واشتعلت منصات التواصل الاجتماعى بالقصة الطريفة لـ"حرامى البط" وأعرب عدد كبير من رواد موقع " فيس بوك " عن شكرهم الجزيل للمقدم ماجد الحبشى رئيس مباحث دمنهور لانسانيته واهتمامه ببلاغ السيدة بائعة الطيور وذلك لظروفها الاجتماعية.