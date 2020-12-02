مصدر بالكاف: تأجيل السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان لـ18 ديسمبر

قالت مصادر لـ " دوت الخليج " إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" سيصدر قراراً خلال الساعات القليلة المقبلة بتأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي لتقام يوم 18 دسمبر الجاري بالقاهرة بدلاً من 10 من الشهر ذاته.
كان محمد فضل فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة قد أعلن مؤخراً أن بطولة السوبر الإفريقي ستقام يوم 10 ديسمبر الجاري بالقاهرة، وهي التصريحات التى أكدها أكثر من مسئول باتحاد الكرة وأبرزهم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، قبل أن يؤكد مصدر أن الكاف سيُعلن خلال ساعات إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر باستاد القاهرة (ملعب بطل دوري الأبطال إفريقيا).
كان فريق نهضة بركان المغربي قد أعلن أنه يرفض خوض مباراة السوبر الإفريقي بالقاهرة، وهو ما رفضه الأهلي الذي تمسك بإقامة السوبر الإفريقي على ملعب بطل دوري الأبطال الإفريقي.
وحصد الاهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الزمالك يوم الجمعة الماضية بهدفين لهدف فيما توّج نهضة بركان بالكونفيدرالية على حساب فريق بيراميدز.
على صعيد متصل ، تلقى الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك ، وأكد «كاف» في خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان.
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