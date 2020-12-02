مدبولى: نعمل مع السودان على الخطوات التنفيذية للمشروعات المشتركة

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"، لمناقشة عدد من القضايا والملفات، مشيرا إلى الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة جنوب السودان، والتى تأتى فى إطار توجه الدولة نحو زيادة تفعيل أطر التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية مع دول القارة الإفريقية، و لاسيما دولة جنوب السودان.





ووفق بيان رسمى، اليوم الأربعاء، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك عددا من المشروعات المشتركة بين مصر وجنوب السودان فى عدة مجالات، من بينها الزراعة والرى، وتعمل الحكومة على بلورة الخطوات التنفيذية لعدد من المشروعات المشتركة بين البلدين، خلال الفترة المقبلة، تأسيسا على رؤية قيادتى البلدين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الزيارة التفقدية لأعمال تطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى، تم تنفيذها وفق توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة تطويره على أعلى مستوى، لتجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية العالمية للطوارئ، لافتا إلى أن الدولة تستهدف من خلال تطوير المستشفى إحداث نقلة نوعية بها، لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، مشيدا فى الوقت نفسه بأعمال التطوير التى شهدتها، والتى تتم بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى أعمال تطوير سور مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة التى تفقدها خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن هذا المشروع يمثل نقلة حضارية للمنطقة، بما يتضمنه من مشروعات تطوير متنوعة ضمن تنفيذ خطة الدولة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، فى إطار عمل متكامل تشترك فى تنفيذه عدة وزارات وجهات، تتمثل فيما تقوم به الهيئة الهندسية من إنشاء عدد من الكبارى والطرق فى مشروع محور الحضارات، وأعمال وزارة الداخلية لتطوير بحيرة الفسطاط، إلى جانب ما تتولاه وزارة الإسكان والمرافق من أعمال تطوير بحيرة عين الصيرة، علاوة على الأعمال التى تقوم بها وزارة السياحة والآثار لتطوير المتحف القومى للحضارة؛ استعداداً لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على اجهود الوزارة لاستعراض إسهامات مصر الثقافية فى الندوة الدولية لمنظمة العالم الإسلامى "الإيسيسكو"، التى شارك فيها 11 دولة عربية وإسلامية، وأشاد خلالها مدير المنظمة بمجهودات الدولة المصرية فى الحفاظ على التراث وتوعية الشباب بقيمته الهائلة، كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر للقائمين على إدارة المتحف المصرى الكبير، سواء من وزارة السياحة والآثار أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بعد حصول المتحف على شهادتى "الأيزو" فى نظامى البيئة والجودة.