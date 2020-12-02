جهاز حماية المستهلك يحذر من تناول Raspberry ketones

جدة - نرمين السيد - حذر جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، المواطنين من تناول "Raspberry ketones"، مؤكدا رصد إعلان الشركة على مواقع "سوشيال ميديا" والتى تدعى فيه الشركة المنتجة حصول المنتج المعلن عنه على تصريح من وزارة الصحة، بخلاف الحقيقة، لذا اتخذ الجهاز الإجراءات القانونية اللازمة.





ويواصل جهاز حماية المستهلك تفعيل خدمة إرسال رسائل sms للمواطنين على الهواتف، بشأن توعيتهم بضرورة التأكد من السعر النهائى للمنتج قبل السداد، وأن آى عيوب فى المنتج قبل الاستلام وفى حال وجود آى مخالفة أو شكوى يرجى التواصل مباشرة مع الجهاز عن طريق الاتصال بالخط الساخن "19588" من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة واتس آب 01281661880، أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع "فيسبوك"، الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg . تنص المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، أن يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والاتصالات والعقود بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، وغير ذلك مما يصدر عنه فى تعامله مع المستهلك، مدونا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته، كما يلتزم بأن يضع عليها البيانات التى من شأنها تحدد شخصيته،

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