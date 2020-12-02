أبرزها زيادة الحد الأقصى للدخل .. الحكومة تصدر قرارات مهمة

جدة - نرمين السيد - وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدولة جنوب السودان الشقيقة، والتى تأتى فى إطار توجه الدولة نحو زيادة تفعيل أطر التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية مع دول القارة الإفريقية، ولا سيما جنوب السودان.

وأصدر المجلس فى نهاية اجتماعه العديد من القرارات وهى:

1 - الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعتى أرض، من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية محافظتى أسيوط وأسوان، لصالح الهيئة العامة للنقل النهرى، لاستخدامهما فى إقامة محطتى شبكة معلوماتية لنهر النيل، تحقق أهداف إحكام الرقابة والتأمين للوحدات النهرية على طول المجرى الملاحى النهرى.

2- الموافقة على قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة أرض بناحية محافظة دمياط من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة دمياط، لاستخدامها كامتداد للمنطقة الحرة العامة، لقربها من ميناء دمياط.

واستعرض مجلس الوزراء الإجراءات التى تقوم بها وزارة النقل لتنفيذ الأعمال الاستشارية والتنفيذية لمشروع القطار الكهربائى السريع "العين السخنة ـ العاصمة الإدارية ـ العلمين"، الذى سيمتد من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط بطول حوالى 534 كم.

3- الموافقة على قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع فى خطة الهيئة القومية للأنفاق اعتبارا من العام المالى 2020 - 2021، واعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى 2020 - 2021 لصرف قيمة الأعمال المتوقع الانتهاء منها خلال هذا العام.

4 - الموافقة على قرار رئيس الوزراء بإلزام وحدات الإدارة المحلية بعدم التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات أيا كان نوعها إلا إذا كان هذا المتعاقد مُسجلا فى منظومة الفاتورة الإلكترونية المُنشأة بمصلحة الضرائب المصرية، بدءا من 1 يوليو 2021، بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع استثناء الجهات التى لها طبيعة خاصة بالدولة، بناء على عرض من وزير المالية، وموافقة رئيس الوزراء.

5 - الموافقة على السير فى إجراءات إتمام التعاقد مع عدد من المستثمرين الذين تم التوصل معهم إلى أسعار محددة، بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح، وإصدار الضمانة الحكومية لمشروعاتهم، وهى مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح، بنظام BOO، بقدرة 200 ميجاوات، بمنطقة خليج السويس، تنفيذ شركة "مصدر" الإماراتية، ومشروع محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 500 ميجاوات، تنفيذ شركة "النويس" الإماراتية، ومشروع محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة 500 ميجاوات، تنفيذ شركة "النويس" الإماراتية.

6 - الموافقة على قيام وزارة المالية باصدار الضمانة الحكومية لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مع شركة أكوا باور السعودية، بقدرة 200 ميجاوات، بمنطقة كوم أمبو.

7 - الموافقة على زيادة الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى للمواطنين متوسطى الدخل المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى، ضمن محور متوسطى الدخل" سكن لكل المصريين"، ليكون بصافى دخل 10 آلاف جنيه شهريا للأعزب، وبصافى دخل 14 ألف جنيه شهريا للأسرة، وذلك بما يضمن زيادة الشريحة المستهدف إتاحة وحدات الإسكان الاجتماعى لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهذا الشأن.

8 - الموافقة على الإجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بضرورة سداد إجمالى المستحقات المتأخرة للمصدرين عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات، حتى 30 يوليو 2020.