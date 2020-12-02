جدة - نرمين السيد - صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأنه فور تلقى الوزارة نبأ حادث القرصنة على سفينة الشحن قبالة السواحل النيجيرية، وعلى متنها ضمن جنسيات أخرى مواطنيّن مصريين، هما ضابط ثان سعد شوقى ومهندس كيرلس سمير، ومطالبة الخاطفين الشركة المالكة بفدية لإطلاق سراح المختطَفين، تواصلت الخارجية مع سفارة مصر فى أبوجا للوقوف على الملابسات وآخر تطورات الموقف.





ووفق بيان رسمى، أضاف السفير عمرو محمود عباس: "تم إصدار التعليمات لسفارتنا هناك بإجراء الاتصالات مع كل المسؤولين على أعلى مستوى، لمتابعة تأمين سلامة المواطنين المصريين المختطَفين، والتنسيق مع السلطات النيجيرية بهدف العمل على بذل كل الجهود وطرق كل السبل بغية الإفراج الفورى عنهما، فى إطار الحرص المستمر للدولة ووزارة الخارجية على سلامة وأمن ومصالح المصريين فى الخارج". تابع: "وزارة الخارجية، ومن خلال سفارتنا فى أبوجا تواصل الاتصالات والمتابعة على مدار الساعة مع كل الجهات المعنية النيجيرية لضمان سلامة المواطنين المصريين والعمل على تأمين الإفراج عنهما، وعلمت السفارة أن الحادث وقع على بعد 15 ميل بحرى تقريباً قبالة سواحل ولاية بايلسا جنوب نيجيريا، فمثل هذه الحوادث تكررت بمنطقة خليج غينيا". وتواصل الدولة المصرية بكل أجهزتها المعنية ووزارة الخارجية متابعتها مع السلطات النيجيرية، لبذل كل الجهود حرصاً على أمن وسلامة المواطنيّن المصريين المختطَفين والعمل على سرعة الإفراج عنهما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية: ننسق مع سفارتنا بأبوجا وسلطات النيجر لإعادة المصريين المختطفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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