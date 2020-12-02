الهيئة الوطنية تتيح بطاقات اقتراع جولة إعادة انتخابات البرلمان للمصريين بالخارج غدا

تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اعتبارا من غد وبعد غد الخميس والجمعة، بطاقات الاقتراع على موقعها الرسمى، حتى يتمكن المصريين بالخارج من التصويت فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية التى تتلقها خلال أيام الاقتراع فى الخارج المحدد لها أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

ويقوم الناخب المصرى بالخارج بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ثم اختيار أيقونة تصويت الخارج ويدخل رقم التسجيل الذى حصل عليه خلال فترة تسجيل بيانات المصريين بالخارج فى الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى وعقب ظهور بطاقة الاقتراع وإقرار التصويت يتم طباعتها.

وتلى هذه الخطوة قيام الناخب بابداء رأيه فى مرشحين دائرته الانتخابية باختيار عدد مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته فإذا كان المنافسة على مقعد واحد يختار مرشح واحد وفى حال التنافس على مقعدين يتم اختيار مرشحين وفى حال التنافس على 3 مقاعد يتم اختيار 3 مرشحين، وبعد اختيار المرشحين يتم وضع بطاقة الاقتراع في مظروف صغير ابيض ويتم غلقه دون كتابة أى علامات من الخارج تدل على هوية الناخب، ثم وضعه فى مظروف اكبر وملء إقرار التصويت وارفاقه مع المستندات الدالة على تواجد الناخب فى الخارج من جواز السفر ومستندات الإقامة ويغلق المظروف جيدا ويدون عليه عنوان البعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها وإرساله بعد ذلك عبر البريد المستعجل.

من ناحية أخرى تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة ما يقرب من 30 مليون بطاقة اقتراع يستخدمها الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى تلك الجولة، كما تم طباعة الأوراق الانتخابية من محاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين ونماذج الحصر العددي للجان الانتخابية والحفظ.

وأضافت الهيئة أنها تابعت عن كثب مدى جاهزية مراكز الاقتراع من ناحية السلامة الإنشائية والفنية لها، وكذا الترتيبات الخاصة بتوفير صناديق الاقتراع والأدوات المستخدمة فى الاقتراع من قفازات بلاستيكية واقلام وكبائن للاقتراع السري المباشر.

وأكدت الوطنية للانتخابات، أنها وفرت كافة المستلزمات الواقية من كورونا حيث يتم تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومي الاقتراع، مع إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.

وأضافت الهيئة أن جولة الإعادة بالمرحلة الثانية تجرى فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.