الوزراء يوافق على اعتماد 10 مليارات جنيه للقطار الكهربائي السريع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعتي أرض، من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية محافظتي أسيوط وأسوان، لصالح الهيئة العامة للنقل النهري، لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل، تحقق أهداف إحكام الرقابة والتأمين للوحدات النهرية على طول المجرى الملاحي النهري.
واستعرض مجلس الوزراء الإجراءات التي تقوم بها وزارة النقل لتنفيذ الأعمال الاستشارية والتنفيذية لمشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة ـ العاصمة الإدارية ـ العلمين)، الذي سيمتد من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط بطول حوالي 534 كم.
ووافق المجلس على قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع في خطة الهيئة القومية للأنفاق اعتبارًا من العام المالي 2020/2021، واعتماد مبلغ (10) مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2020/2021 لصرف قيمة الأعمال المتوقع الانتهاء منها خلال هذا العام.
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