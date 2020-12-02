"التعمير والإسكان" يشارك في تحالف مصرفي لصالح شركة أورا للتطوير العقاري

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار استراتيجية بنك التعمير والإسكان الاستثمارية للتوسع في تمويل المشروعات التنموية الكبرى التي تهدف الي إقامة مجتمعات عمرانية حديثة ونقلة نوعية للحياة العصرية للمجتمع المصري.

وصرح حسن غانم ان حصة مشاركة البنك في هذا التمويل تبلغ 510 مليون جنيه تقدم على مرحلتين لتمويل التكلفة الانشائية للمرحلتين الاولي والثانية من مشروع ZED الشيخ زايد الاستثماري والذي يعد نقله نوعية في مجال تنمية المجتمعات الفاخرة وأكد غانم علي حرص البنك الشديد علي دعم و توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تسهم بشكل إيجابي في خلق قيمة مضافة للمجتمع و تحقيق التنمية المستدامة