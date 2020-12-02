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"التعمير والإسكان" يشارك في تحالف مصرفي لصالح شركة أورا للتطوير العقاري

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شارك بنك التعمير والإسكان في تحالف مصرفي يضم بنك مصر والمصري لتنمية الصادرات والامارات دبي الوطني لتوقيع عقد تمويل مشترك طويل الاجل لصالح شركة اورا للتطوير العقاري الرائدة في مجال تطوير المشروعات العمرانية المتكاملة ذات الجودة العالية يبلغ قيمة القرض 2.5 مليار جنيه بغرض تمويل جزء من التكاليف الانشائية والاستثمارية للمرحلتين الاولي والثانية من مشروع ZED الشيخ زايد. شهد مراسم توقيع العقد حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورؤساء مجلس الإدارة للبنوك الممولة والمهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لمجموعة ORA Developers بحضور كبار التنفيذيين بالمجموعة. 
وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار استراتيجية بنك التعمير والإسكان الاستثمارية للتوسع في تمويل المشروعات التنموية الكبرى التي تهدف الي إقامة مجتمعات عمرانية حديثة ونقلة نوعية للحياة العصرية للمجتمع المصري. 

وصرح حسن غانم ان حصة مشاركة البنك في هذا التمويل تبلغ 510 مليون جنيه تقدم على مرحلتين لتمويل التكلفة الانشائية للمرحلتين الاولي والثانية من مشروع ZED الشيخ زايد الاستثماري والذي يعد نقله نوعية في مجال تنمية المجتمعات الفاخرة وأكد غانم علي حرص البنك الشديد علي دعم و توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تسهم بشكل إيجابي في خلق قيمة مضافة للمجتمع و تحقيق التنمية المستدامة              

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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