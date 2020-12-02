الأرصاد: موجة أمطار على سواحل البلاد من الغد ولمدة 72 ساعة قادمة.. والطقس بالقاهرة معتدل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار غدا الخميس، على السواحل الشمالية للبلاد، على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ومطروح.

ويكون الطقس مائلا للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية صباحا بارد ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا علي الطرق والرياح معتدلة.

أما محافظات الصعيد يكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، على شمال وجنوب الصعيد، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي كما تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ويكون حالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر إلى متران إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة والوجه البحرى 23 للعظمى والصغرى 14، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 12.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيانها، إلي استمرار سقوط الأمطار علي البلاد حتى يوم السبت القادم، على سواحل البلاد وسيناء، فيما تنعدم فرص الأمطار على مناطق الوجه البحري والقاهرة.