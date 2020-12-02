زريعة جديدة للتدخل في شؤون الدولة.. مؤسسات حقوقية مشبوهة تروج معلومات مغلوطة عن مصر.. ورد الخارجية يصفعهم

في محاولة جديدة للتشويش على ما تخطوه مصر من مسارات جادة نحو التنمية والازدهار في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، ظهرت بعض الأبواق الممولة والألسنة السليطة التي تتخذ من الثرثرة باسم حقوق الإنسان مدخلا لجلب التدخلات الأجنبية في شؤون البلاد.

ولعل ما ظهر مؤخرا على الساحة من استثارة سياسية لبعض الدول بترويج قصص خاطئة عن سياسات اضطهادية من جانب الأمن المصري، يدلل على ذلك، ويضع تساؤلات عدة عن ماهية تلك المؤسسات الحقوقية وأهدافها، وهل لها الحق في التأثير المباشر على الأمن القومي المصري وفتح النوافذ للتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي دون عقاب أو حساب.

الانتقادات الدولية التي واجهتها مصر بعد توجيه اتهامات قانونية لـ 3 موظفين في مؤسسة حقوقية، تستدعي التوقف أمامها والبحث في أغوارها لتحديد الهدف من تلك الضجة التي صحت بعد سُبات عميق على أثر تغيرات دولية، في مخطط واضح نحو تصدير صورة مشوهة عن مصر للإدارات الجديدة في أمريكا وأوروبا.

الحرب في مفهومها الجديد، هي ما تعيشه مصر بالتحديد خلال تلك الأونة، حرب الشائعات والأكاذيب التي تروجها الآلة الإعلامية لكيانات إرهابية لم تجد لنفسها محلا على الأرض بالقوة، فباتت تحارب باللسان والشاشة دون أي التزام بمعايير الحق والحقيقة التي تنفي ما جاءوا به.

وربما كان الرد من الخارجية المصرية موضحا وشافيا ومجيبا على كل التساؤلات بشأن هذا الأمر، حينما أكد المتحدث باسم الوزارة أحمد حافظ رفض مصر لأي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المواطنين المصريين الذين وجهت إليهم اتهامات.

بيان الخارجية المصرية كان حاسما وحاميا لحق الدولة المصرية في إدارة شأنها الداخلي بما لا يسمح بالتأثير على الامن القومي وتحقيقات القضاء، إذ قال البيان «يجب احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

وذكر البيان حيثيات القبض على الموظفين الثلاثة بما لا يدع مجالا للشك، خاصة أن المتهمين الثلاثة قيد التحقيقات، قال بيان الخارجية المصرية إن المتهمين تم القبض عليهم بسبب الانضمام إلى جماعة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة".

ومن هذا المنطلق، يخضع المتهمون الثلاثة للتحقيقات أمام القضاء، دون السماح بأي تأثير على قرارات القضاء المصري، لحفظ سيادة الدولة المصرية وأمنها القومي.