هالة زايد تستقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي

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أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق نظام الميكنة والتحول الرقمي بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، ورئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل، والمهندس خالد محروس، رئيس مجلس إدارة مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربي، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، وعدد من ممثلي هيئات التأمين الصحي الشامل، والرعاية الصحية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع موقف محافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل من حيث معدلات الإنشاء والتطوير، ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية التي ستعمل ضمن المنظومة الجديدة، وكذلك معدل تسجيل الأسر، والانتهاء من وضع خطط التدريب للفرق الطبية، تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمنظومة تباعًا بمحافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس).