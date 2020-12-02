نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. الفجر تكشف منظمات حقوقية يستحوذ عليها عناصر الاخوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمثل ظاهرة المؤسسات الحقوقية الموجهة والممولة نوعًا من مسارات الخيانة ضد الدولة المصرية لكونها تحمل في الغالب أجندات يتم من خلالها تنفيذ سياسات تسعى لتهديد السلم الاجتماعي بل إن تاريخ تلك المنظمات مكتظ بالمواقف المدافعة عّن قيادات التنظميات التكفيرية المسلحة منذ تسعينات القرن الماضي، رغم حجم الجرائم الاٍرهابية التي ارتكبت في الداخل المصري

وتشكلت العشرات من المنظمات الحقوقية في الخارج التي تدعي مصريتها وعروبتها، وتحولت لأبواق إعلامية وسياسية مناهضة لحالة الاستقرار الداخلي، ولفقت الآلاف من التقارير المكذوبة والمفبركة التي قدمت لدوائر صنع القرار الغربي والدولي لادانة النظام المسياسي المصري الحالي، فضلا عّن استهداف تفكيك الجبهة الداخلية.

َقال " عمرو فاروق" الباحث في شئون التيارات الإسلامية، أن التقارير الحقوقية الصادرة عن "هيومن رايتس ووتش"، والمعنية بالأوضاع داخل مصر، يعد ويشرف عليها ثلاثة من عناصر جماعة الإخوان، وهم عمرو مجدي والذى يعمل باحثًا ومسؤولًا عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومهند صبري المقيم في لندن وله الكثير من الكتابات على موقع الجزيرة للدراسات وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية برعاية منظمات إسرائيلية الي جانب سلمى أشرف، مدير الملف المصري بـ "هيومان رايتس ووتش"، وهي ابنة القيادي الإخواني الهارب أشرف عبدالغفار، والمتهم في قضية مليشيات الأزهر عام 2006.

وتابع " عمرو فاروق" أما "ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة"، وهو تحالف يضم 19 منظمة مصرية، تناهض النظام السياسي حاليًا، ويديرون حملة ممنهجة ضد الدولة المصرية من الخارج، بتمويل تركي وقطري، وبدعم مباشر من التنظيم الدولي للإخوان، ويديره بشكل مباشر، الحقوقي بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة.

ويضم التحالف كلًا من "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومصريون ضد التميز الديني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية" ويقوم هذا التحالف بتقديم معلومات مغلوطة للمؤسسات الدولية، ويعقدون عشرات المؤتمرات واللقاءات مع داوئر صنع القرار في أمريكا وأوروبا، بهدف تشوية سمعة الدولة المصرية.

وأشار الباحث" عمرو فاروق " أنه في مارس2019، أسس مجموعة من النشطاء مع عدد من قيادات التنظيم الدولي للإخوان المقيمين حاليا في أوروبا والولايات المتحدة اﻷمريكية، تحالفًا تحت مسمى "المنبر المصرى لحقوق اﻹنسان"، بهدف تشويه سمعة مصر خارجيًا، مستغلين مشاركتهم في اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي استضافتها جنيف السويسرية عام 2019.

وأكد " عمرو فاروق" أن "المنبر المصري" عقد عددًا من اللقاءات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي، للإدلاء ببيانات تتعلق بالسياسية الداخلية لمصر، بتنظيم مشترك بين ما يسمى "مبادرة الحرية"، وهي كيان أمريكي، إضافة إلى منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، ومنظمة "هيومن رايتس فرست"، ومركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، ومشروع "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للديمقراطية"، بالتنسيق مع عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، توم مالينوسكي، المعروف بصلاته القوية بدولة قطر ومواقفة المناوئه لمصر.

وضمت اللجنة التنفيذية لـ"المنبر المصري"، كلا من معتز الفجيري، أمين صندوق الشبكة اﻷوروبية المتوسطية لحقوق اﻹنسان، ومنسق إقليمي لمنظمة فرونت لاين ديفندرز، وعضو مجلس إدارة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة التنفيذية للمكتب الرئيسي لمركز القاهرة في جنيف، والذي يرتبط بعلاقة قوية ووثيقة مع بهي الدين حسن، مدير المركز، والإخواني محمد سلطان، مدير التطوير المؤسسي لمبادرة الحرية في الولايات المتحدة اﻷمريكية، ونجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، الذي تم الإفراج عنه في منتصف عام 2015، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "غرفة عمليات رابعة"، بعد أن تنازل عن الجنسية المصرية، في استجابة لطلب من الحكومة الأمريكية التي يحمل جنسيتها أيضا، كما تضم اللجنة كريم طه، وهو عضو ومؤسس لعدد من المبادرات الحقوقية في مصر وأوروبا.

ووقع الاختيار على الحقوقي بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان ليكون مستشارًا لـ"المنبر المصري"، وهو المعروف عنه تطاوله وهجومه المستمر على الدولة المصرية من منابر الخارج، والذي هرب من مصر عقب اتهامه بقضية التمويل الأجنبي، في 2016، وهو دائم التنقل بين سويسرا، وإنجلترا، وتونس.

حصل "المنبر المصري"، على تمويل من مشروع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية "ميبي" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وهو تمويل حكومي يتعارض ‏مع مبدأ ‏استقلال تلك المنظمات، وفق معايير الأمم المتحدة ويؤكد استخدام حقوق الإنسان في لعبة السياسة.

ولم تقف معركة تزييف الوعي عند هذا الحد فقد خصص التنظيم الدولي للإخوان جزءًا من أرباح شركاته ومشاريعه بالخارج لتمويل ما يقرب من 20 منظمة حقوقية في أرووبا وأمريكا، تصدر تقارير مفبركة عن الأوضاع الداخلية لمصر، بهدف تشويه سمعتها دوليًا، وتتلقى تمويلًا مباشر من قيادات مكتب الإخوان في لندن.

في مقدمتها "المركز الدولي للعدالة الانتقالية" ومقره نيويورك، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان" بلندن، ومنظمة "ليبرتي"، بلندن، و"منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية"، و"المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان".

إضافة لتكوين عدد من المنظمات الحقوقية بهدف الدفاع عن قضايا الإخوان في مصر، مثل منظمة "المصريون الأمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان"، ومقرها واشنطن، أقوى المنظمات الإخوانية وأكثرها نشاطًا وخطورة، ويقودها عبدالموجود الدرديري، وأكرم الزند، وسامح الحناوي، ويحملون الجنسية الأمريكية.

ويعتبر "الائتلاف العالمي للحقوق والحريات"، ومقراته في جنيف وباريس وواشنطن ولندن، ثاني أخطر المنظمات الإخوانية في الخارج وقد عملت على تدويل قضايا الإخوان.

وتعد منظمة "المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية"، هي الحضن الرئيسي للإخوان في الخارج حيث إنها تتولى الاهتمام بمتابعة شؤونهم الاجتماعية وتوفير سبل المعيشة والإقامة لهم، ومقرها الرئيسي في لندن، ولها فروعًا في عدد من دول أوروبا.

وأيضًا "التحالف المصري"، في بريطانيا، ويتحدث بلسان هذا التحالف سامح العطفي وأسامة رشدي، القياديان في الجماعة الإسلامية.

وتعمل جبهة "التضامن مع مصر" بشكل موسع في عدد من الدول الآسيوية، أبرزها الهند، وتهدف للتواصل مع دوائر صنع القرار لتشويه الدولة المصرية الحالية.

واعتاد التنظيم الدولي للإخوان، عقد مؤتمرات ضد الدولة المصرية، في مركز "كارتر للسلام" في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور كل من ونورمان فلكنشتاين، المحاضر الأمريكي المعروف، وميديا بنجامين، الناشطة الحقوقية الأمريكية، ومليسا تيرنر، رئيسة تحرير مجلة"BE"، ووبراين جويز، مذيع راديو "شتانوجا"، وديانا ماثيويتس، منسقة "المركز الدولي للعمل الحقوقي".

وأكد " عمرو فاروق" أن تنظيم الاخوان، ملايين الدولارات لدعم منظمات الحقوق المدنية، منذ سقوط حكم الإخوان، في 2013، بهدف تبني قضايا الجماعة وعناصرها، حيث شهدت تركيا وقطر عقد عشرات اللقاءات الخاصة بين قيادات الإخوان، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، من بينها منظمة "فريدوم هاوس"، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، ومنظمة "العدل والتنمية التركية"، من بينها "منظمة العفو الدولية" و"هيومان رايتس مونيتور"، و"هيومن رايتس ووتش".

وأشار إلى أن التنظيم الدولي بنحو 60% من ميزانية تلك المنظمات الحقوقية، كما أن المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" يحصل على مرتب شهري تحت بند التبرعات بقيمة 36 ألف دولار، علاوة على تدشين مقر جديد لـ"هيومن رايتس" بولاية سيلفانا بالولايات المتحدة الأمريكية، بتكلفة 550 ألف دولار.

ويعتبر حسام بهجت مؤسس منظمة المبادرة المصرية، من أخطر العناصر التي تدير مشهد المعركة الحقوقية ضد الدولة المصرية، ويمد مختلف المنظمات الحقوقية الدولية بتقارير مكذوبة عن الأوضاع الداخلية للشارع المصري، لاسيما قضايا الأقليات الدينية والمذهبية في مصر.