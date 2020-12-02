نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق مقر "نقابات المهن الطبية" غداً للتعقيم بعد ظهور إصابات بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر اتحاد نقابات المهن الطبية والذى يضم نقابات "الصيادلة_الأطباء البشريين_الاسنان_البيطريين) وقف العمل داخل المقر غدًا الخميس الموافق 3122020 نظرا لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بالجهاز الإدارى بالاتحاد، وحتى يتسنى لإدارة الاتحاد تطهير وتعقيم جميع إدارات ومبانى الاتحاد للحفاظ على جميع الأعضاء المترددين على الاتحاد وموظفيه.

وأوضحت نقابة الصيادلة انه اسوة بالاتحاد تقرر وقف العمل بمبنى النقابة العامة للصيادلة بجاردن سيتى داخل الاتحاد لتعقيم مبنى النقابة حرصًا على سلامة أعضاء النقابة وموظفيها.