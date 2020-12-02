نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاءات تفاعلية لقافلة "البحوث الإسلامية" مع الجمهور في مطروح في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بدأت قافلة مجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة مرسى مطروح فعالياتها أمس، حيث انتشر وعاظ القافلة في مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية، وذلك بمشاركة د. سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، ومدير عام منطقة وعظ مطروح وعدد من وعاظ وواعظات منطقة وعظ مطروح.
وتناولت اللقاءات القيم الأخلاقية وعلاقة الدين عمومًا والدين الإسلامي بصفة خاصة بحسن الخلق، ودورها في تكوين الشخصية الفعالة في المجتمع، التي تسعى لتحقيق ذاتها وتسهم في بناء وتنمية الوطن.
كما تفاعل الحاضرون مع الندوات، وذلك من خلال إعرابهم عن حبهم الشديد للأزهر الشريف، وتناولت اللقاءات فقرة نقاشية قام فيها الحاضرون بطرح أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، والتي أجاب عليها وعاظ الأزهر الشريف.