نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ا"لبحوث الإسلامية" يواصل اختبارات الابتعاث العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عقد الاختبارات الشفوية للمسابقة العامة للابتعاث لعام 20202021، لليوم الثاني على التوالي، وذلك للتخصصات الشرعية والعربية والوعظ والعلوم الثقافية.

وتفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد لجان الاختبارات اليوم، وأكد خلال متابعته أن لجان الاختبارات تضم عمداء وأساتذة كليات جامعة الأزهر، حيث تجري الاختبارات اعتمادًا على برامج إلكترونية حديثة في اختيار وتوزيع الأسئلة لضمان الشفافية والعدالة في اختيار أكفأ المبعوثين لتمثيل الأزهر الشريف.