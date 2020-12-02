نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة من الحكومة بشأن وحدات "سكن لكل المصريين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على زيادة الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للمواطنين متوسطي الدخل المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، ضمن محور متوسطي الدخل "سكن لكل المصريين"؛ ليكون بصافي دخل 10 آلاف جنيه شهريا للأعزب، وبصافي دخل 14 ألف جنيه شهريًا للأسرة، وذلك بما يضمن زيادة الشريحة المستهدف إتاحة وحدات الإسكان الاجتماعي لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

وكما وافق مجلس الوزراء على الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بضرورة سداد إجمالي المستحقات المتأخرة للمصدرين عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى 30-6-2020.